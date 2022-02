João Félix diz ter identificado problema do At. Madrid e Simeone atira: «Perguntem-lhe»

Diego Simeone foi esta sexta-feira confrontado com as declarações de João Félix, que numa entrevista ao portal 'The Athletic' disse que no balneário do Atlético Madrid todos sabiam qual é o problema da equipa, que esta época está longe do seu melhor. "Sabemos o que se passa, mas prefiro não falar disso", disse o internacional português.O treinador argentino também não quis dar grande importância ao tema, mas não deixou de mandar um recado a Félix. "Quando tiverem a oportunidade de lhe perguntar, façam-no. Estou a trabalhar em prol da equipa", atirou Simeone aos jornalistas. "Se ele vê e sabe qual é o problema, também gostava de saber."Os jornalistas insistiram mas Simeone fechou-se em copas. "Não quero falar mais desse assunto para não dar gás à polémica, que é o que o jornalista quer com esta pergunta", retorquiu. "Há muitas variantes. É como quando um jogador sai enjoado, às vezes é com o treinador e outras com ele próprio. Perguntem-lhe a ele."O Atlético Madrid, 5.º classificado na LaLiga, a 17 pontos do líder Real Madrid, recebe amanhã o Getafe.