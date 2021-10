João Félix e as diferenças entre Simeone e Fernando Santos: «Cholo está sempre a correr»

João Félix marcou esta segunda-feira presença no podcast 'Qué Golazo', do canal televisivo CBS, onde explicou as diferenças entre Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, e Fernando Santos, selecionador de Portugal, destacando a "paixão" que distingue o argentino do técnico português.

"É muito bom trabalhar com Simeone, aprendemos sempre muitas coisas novas. Como todos conseguem observar, a paixão que ele impõe no jogo é espetacular e é única", começou por dizer o avançado português, acrescentando: "A paixão é diferente. 'Cholo' está sempre entregue ao jogo, sempre a comunicar, sempre a correr e é algo bom de se ver."

A parceria com Luis Suárez e Antoine Griezmann no ataque dos colchoneros também foi tema de conversa, com o português a enaltecer a qualidade dos dois colegas de equipa. "Tenho aprendido muito. Este é o segundo ano que jogo com o Luis [Suárez], com Antoine [Griezmann] é o primeiro. Têm muita qualidade, muita experiência e isso é bom para mim, como jovem jogador, para aprender", atirou.