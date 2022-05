João Félix é eleito melhor jogador da época no At. Madrid e deixa... recado

Gracias a vuestros votos ¡@joaofelix70 se corona como ganador del premio #JugadorCincoEstrellas de la temporada del @Atleti! ¡Felicidades! pic.twitter.com/TWi6CD9RNx — Fútbol Mahou (@futbolmahou) May 25, 2022

João Félix foi eleito o melhor jogador do At. Madrid da temporada pelos adeptos dos colchoneros. Na hora de receber o prémio, o internacional português deixou... recados."Na próxima época temos de ser um pouco mais regulares, o que não aconteceu nesta temporada. Com a equipa que temos, vamos lutar por títulos. Tenho muita confiança de que podemos ganhar títulos no próximo, mas temos todos de começar com vontade e ter estar fome de títulos e de vitórias", explicou em declarações reproduzidas no site do At. Madrid.E recorda a temporada: "Senti-me bem. Comecei lesionado e terminei lesionado, mas senti-me bem durante a temporada. Umas vezes a jogar e outras não, mas senti-me bem e há sempre que melhorar".