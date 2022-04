João Félix e o bis frente ao Alavés: «Nunca deixei de trabalhar»

João Félix esteve em destaque no triunfo do Atlético de Madrid sobre o Alavés (4-1), ao apontar dois golos. O avançado português continua em grande e chegou aos 10 golos na presente época, naquela que foi a sexta vitória consecutiva dos colchoneros em todas as competições."Estamos a trabalhar bem, a equipa está muito bem e no fim as individualidades sobressaem. Entro sempre com a mentalidade de ganhar e marcar. Uns começam a jogar, outros no banco, mas eu nunca deixei de trabalhar e de tentar dar o meu melhor", sublinhou após o encontro.Na terça-feira, segue-se a deslocação ao terreno do Manchester City, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. "Estamos motivados para o jogo frente ao City, mas com os pés no chão, porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil", vincou.