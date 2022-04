«João Félix é o melhor jogador do Atlético»: espanhóis rendidos ao português após jogo com o Alavés

João Félix voltou a mostrar este sábado, frente ao Alavés, que está a atravessar um dos seus melhores momentos desde que se transferiu para o Atlético Madrid a troco de 127 milhões de euros. O avançado internacional português inaugurou o marcador da partida com um cabeceamento fenomenal e 'puxou' a equipa para a vitória, que se transformou tranquila, após bisar, chegando ao sétimo golo apontado nos últimos jogos realizados pelos colchoneros esta temporada.





A exibição do craque português não passou ao lado da imprensa espanhola, que não poupou nos elogios ao ex-Benfica."É, sem dúvida, o jogador com maior qualidade no Atlético. O português não conseguiu entrar no jogo como gostaria até porque o duelo com o Alavés foi um tanto ou quanto feio feio, mas brilhou quando tocou na bola. Apesar de marcar um golo, que colocou a equipa na frente do marcador, sempre que esteve em jogo melhorou-o. Passes milimétricos e ações individuais de enorme qualidade foram alguns dos pormenores apontados."

AS

"A sua evolução como uma referência na frente de ataque é extraordinária. Acresce ao seu talento e visão de jogo um enorme domínio da área. Abriu o marcador com um cabeceamento ao nível de um autêntico ponta-de-lança, após um grande cruzamento de Vrsaljko. Jogada prodigiosa para fazer o 'bis', com um grande controle no 'sprint', um belo passe para Cunha e aproveitando uma recarga à defesa incompleta de Pacheco. Procurou puxar por Griezmann, combinando com o francês, embora às vezes não fosse possível criar situações claras para rematar. Muita qualidade nos seus pés. Está no momento mais decisivo desde que chegou ao Atlético. Jogaço do português."

Mundo Deportivo

"O português tornou-se o goleador do Atlético esta temporada. Um grande cabeceamento e uma boa exibição no geral do português. Uma das suas melhores partidas, que concluiu com o segundo golo. Deixou pormenores de uma qualidade avassaladora."