João Félix e o 'peso' dos 120 milhões: «Não quero saber o que dizem de mim»

O Atlético Madrid defronta o RB Leipzig na quinta-feira, nos quartos de final da Liga dos Campeões, jogo que marca o regresso de João Félix a Lisboa. Os holofotes estão direcionados ao internacional português, que no verão passado custou à formação colchonera 120 milhões de euros. Em entrevista à 'Marca', esta quarta-feira, João Félix admite que poder jogar a Champions na capital portuguesa, com a final marcada para o Estádio da Luz, é um verdadeiro sonho.





"A Liga dos Campeões é sempre o objetivo maior de qualquer jogador e poder jogar-lá em Lisboa, em minha casa, é muito bom para mim. Estou muito feliz", afirma, desvalorizando qualquer tipo de pressão: "Estou no Atlético Madrid para fazer o meu jogo, para me divertir. E é bom ser um dos rostos do clube, mas trabalho para a equipa e para tenhamos bons resultados.""Vocês [jornalistas] fazem o vosso trabalho e eu faço o meu... se não corre de acordo com as vossas expectativas, não quero saber", afirmou ainda quanto à pressão e expectativa criadas pelos media em torno do futebolista, uma das transferências mais caras de sempre. "Jogo porque gosto e não me preocupo com o que a imprensa ou os outros pensam.""Conquistar a Bola de Ouro e a Liga dos Campeões são dois objetivos... Deixo claro o que quero", diz João Félix.A conquista da Champions pode ainda chegar esta temporada, mas para tal é preciso primeiro passar o RB Leipzig, jogo agendado para o Estádio de Alvalade esta quinta-feira, às 20 horas: "É uma equipa muito boa, que fez um bom campeonato este ano e que é difícil. Vimos alguns vídeos de jogos deles e sabemos o que temos de fazer e vamos fazê-lo", diz.Questionado se uma final entre Atlético Madrid e Manchester City - onde alinham os ex-benfiquistas João Cancelo e Bernardo Silva -, no Estádio da Luz, seria do seu agrado, João Félix admitiu: "Gostava muito."