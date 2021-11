João Félix e Simeone irritam-se na parte final do jogo: empate no Mestalla foi mal digerido

O Atlético Madrid empatouna visita ao Valencia um jogo que parecia quase ganho, com dois golos sofridos em tempo de descontos. Entre os colchoneros foi notório o mal-estar na parte final da partida, com a televisão a mostrar episódios de irritação de Diego Simeone e João Félix.Segundo a imprensa espanhola, que faz eco das imagens mostradas pelas câmaras da Movistar, o treinador argentino gritou repetidas vezes "que fazes, Kondogbia?', depois de o jogador francês do Atlético Madrid ter arrancado sozinho com a bola, sem a passar a ninguém, acabando por perdê-la.Depois João Félix lamentou-se dizendo "é sempre igual", sem esconder o seu desagrado, alegadamente para com as decisões do árbitro.