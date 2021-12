«João Félix é um jogador diferente e, quando pode e quer mostrá-lo, tem uma aura de estrela»

É verdade que o Atlético Madrid saiu de Santiago Bernabéu com uma derrota (0-2), mas nem tudo saiu mal aos colchoneros, sobretudo para João Félix. O avançado português, que vem atravessando uma temporada marcada por altos e baixos, com várias lesões e recuperações que o têm deixado muitas vezes fora do onze de Diego Simeone, anda novamente na ribalta depois da exibição que apontou no dérbi de Madrid.Lançado no arranque da segunda parte, João Félix, juntamente com Thomas Lemar, revolucionou o ataque colchonero e aproximou o Atlético Madrid com mais perigo junto da baliza defendida por Thibaut Courtois. "Tentou fazer dano a uma defesa que estava muito tranquila até ali. E, praticamente em cinco minutos, já se tinham visto mais chegadas perigosas do Atlético Madrid do que nos 45 minutos anteriores. João Félix moldou o campo ao seu perfil, começou a cruzar a bola nos metros finais e sem qualquer tipo de complexo", começa por dizer o jornal 'Marca' na sua edição online desta terça-feira, rematando: "João Félix é um jogador diferente e, quando pode e quer mostrá-lo em campo, tem uma aura de estrela".Até ao momento nesta temporada, o ex-avançado do Benfica leva 13 jogos realizados, um golo apontado e duas assistências para golo.