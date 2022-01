João Félix eleito melhor jogador do Atlético Madrid em dezembro

João Félix foi esta quarta-feira eleito o melhor jogador do Atlético Madrid no mês de dezembro.O avançado português, que esteve presente em todas as cinco partidas realizadas pelos colchoneros mas que só somou minutos em quatro delas - não saiu do banco de suplentes frente ao FC Porto -, reencontrou-se com os golos na Liga espanhola ao marcar na derrota do Atlético Madrid (1-2) frente ao Granada, no passado dia 22 de dezembro.O ex-benfiquista já não marcava desde 31 de outubro, altura em que ajudou os colchoneros a baterem, por 3-0, o Betis de Rui Silva e William Carvalho.As boas exibições frente a Real Madrid e Sevilha, nos dias 12 e 18, respetivamente, valeram a confiança de Diego Simeone, que chamou o internacional português à titularidade diante da equipa de Luís Maximiano e Domingos Duarte (que não foi opção para o encontro).