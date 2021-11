João Félix em dúvida para a visita ao Cádiz

João Félix mantém-se em dúvida para a visita do Atlético Madrid ao Cádiz, agendada para a tarde de domingo (17h30).





O avançado português do Atlético Madrid debate-se com problemas físicos, não tendo participado no treino de ontem. Limitou-se a trabalhar no ginásio! Diego Simeone tomará uma decisão depois da sessão de trabalho deste sábado.

Recorde-se que João Félix já ficou de fora nos jogos dos colchoneros com Osasuna, para o campeonato, e AC Milan, para a Liga dos Campeões, na última quarta-feira.