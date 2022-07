João Félix: «Estou com a minha cabeça tranquila e, quando assim é, as coisas saem naturalmente»

Depois de ter estado afastado dos relvados por lesão desde abril, João Félix regressou à competição em grande estilo no último sábado [ontem] ao marcar o golo que valeu ao Atlético Madrid o triunfo por 1-0 frente ao Manchester United. Um dia depois de ser determinante para a equipa, o craque português concedeu uma entrevista ao jornal 'AS', onde acabou por falar sobre o momento que atravessa.

"Sim, já fazia algum tempo que eu não jogava e estou contente por estar de volta. Agora é preparar-me da melhor forma possível para poder ajudar a equipa", começou por dizer o internacional português, que tentou esquivar-se das questões relacionadas com os rumores sobre uma possível chegada de Cristiano Ronaldo ao Wanda Metropolitano.

[És o português que faltava ao Atlético?] "Este já vai ser o meu quarto ano aqui...", respondeu o português, que foi novamente testado pelo jornalista: [Sim, sim. Mas eu referia-me se era o português que faltava esta temporada] "Sim, eu entendi [risos]. Mas eu estou bem, estou contente e a trabalhar para ajudar a equipa e dar alegrias ao clube e a todos os nossos adeptos", atirou.

A caminhar para a quarta temporada no Atlético Madrid, João Félix não dá garantias de que este seja o 'seu' ano, ainda que prometa trabalhar muito para ajudar os colchoneros e dar alegrias aos adeptos. "Vamos ver. Nos outros anos tentei dar sempre o meu melhor. Se este vai ser o meu ano, isso não sei. Depende, não sabemos como vai ser o futuro. Mas o que eu posso assegurar é que estou a fazer tudo para poder estar ao meu melhor nível e ajudar a equipa e o clube. Tal como disseste, eu cheguei aqui jovem, ainda continuo jovem, mas já cresci muito e seguramente que irei crescer ainda mais. E estou bem. Estou contente. Estou com a minha cabeça tranquila e quando assim é as coisas saem naturalmente. Esperemos que corra tudo bem", adiantou.

Sobre a qualidade na frente de ataque do Atlético Madrid, João Félix assume com naturalidade que sempre existirão jogadores que somam mais minutos que outros. Ainda assim, o português considera que cinco avançados no plantel poderá ser demasiado. "Sim, há muita qualidade e isso obriga-nos a trabalhar melhor. Obriga-nos a sermos os melhores e quando assim é é bom para todos. É claro que uns vão jogar mais que outros, mas a competência é boa para evoluirmos e crescermos. Normalmente jogamos dois na frente. Bem, frente ao Manchester United, na segunda parte em Oslo, jogámos três. Estamos aqui para jogar e para trabalhar, depois o míster é que elege quem vai jogar", atirou.

Apesar de se dar muito bem com Antoine Griezmann "dentro e fora de campo", João Félix diz não ter um companheiro de ataque favorito. "Ah, sinto-me muito bem. Com Griezmann, com Álvaro [Morata], com [Matheus] Cunha, com Ángel [Correa]. Dá-mo-nos todos bem e dentro de campo a equipa tem estado fenomenal. Mas sim, dou-me muito bem com ele tanto dentro como fora de campo, assim como todos os outros. Depois há jogos que resultamos melhor com um, com outro, mas dá-mo-nos todos bem", terminou.