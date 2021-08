João Félix falha arranque da Liga espanhola

João Félix vai falhar o arranque da Liga espanhola 2021/22. O jornal espanhol 'Marca' adianta esta sexta-feira que o avançado português continua a recuperar de uma lesão no tornozelo direito e que não fará parte das escolhas de Diego Simeone para o primeiro jogo do campeonato, agendado para as 16:30 de domingo, frente ao Celta de Vigo.





Na última temporada, o ex-Benfica alinhou em 40 partidas pelos colchoneros, tendo apontado um total de 10 golos - o seu máximo desde que se transferiu para o campeonato espanhol, em 2019/20.