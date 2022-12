João Félix foi ovacionado pelo adeptos do Atlético Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apontado a uma possível transferência na reabertura do mercado de transferências, João Félix recebeu esta quinta-feira uma ovação por parte dos adeptos do Atlético Madrid. O avançado internacional português marcou o primeiro golo do triunfo (2-0) dos colchoneros sobre o Elche para o campeonato mas não cumpriu os 90 minutos em campo, sendo substituído por Lemar aos 66'.

No momento da saída, o luso recebeu uma autêntica ovação dos adeptos colchoneros, que se levantaram para aplaudir o jogador.