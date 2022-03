João Félix foi visto em Wembley a assistir à final da Taça da Liga e renascem os rumores

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joa~o Fe´lix (@joaofelix79)

O jornal inglês 'The Sun' escreve esta terça-feira que João Félix esteve em Wembley a assistir à final da Taça da Liga inglesa,, que levou a melhor sobre o Chelsea, nos penáltis.A presença do jogador português em Inglaterra - confirmada pelas fotos que partilhou nas últimas horas no Instagram - fez renascer os rumores de uma possível transferência de Félix para a Premier League.O 'The Sun' lembra que na semana passada corriam no país notícias de que o Arsenal pretende o jovem português para o lugar de Pierre-Emerick Aubamyeng - o valor pedido pelos colchoneros é que pode travar os gunners... -, além do Manchester United e do Newcastle o terem também na mira.