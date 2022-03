João Félix: «Há alturas em que os golos não aparecem. Agora estão a chegar e que continue assim»

João Félix confirmou este domingo, com dois golos na vitória (3-1) do Atlético Madrid sobre o Betis, o bom momento que atravessa nos colchoneros.Em declarações no final da partida, o jovem avançado português assumiu que a equipa se desligou depois do primeiro golo marcado, mas que na segunda parte a mudança de atitude de todos os jogadores catapultou-a para o triunfo."Estamos muito focados, temos o nosso objetivo bem claro. Estamos a tentar fazer as coisas bem, a atitude de todos foi muito boa e quando isso acontece, a qualidade vem à tona", começou por dizer, em declarações citadas pela imprensa desportiva espanhola.""É normal sofrer. Começámos o jogo muito bem, depois ficamos um pouco para trás e sofremos o golo. No intervalo conversámos sobre o que tínhamos de fazer. Entrámos no segundo tempo com uma atitude muito boa, melhor do que no primeiro tempo até. A atitude, tivemos que mudar desde a primeira parte. Eles estavam a correr mais do que nós e isso não pode ser. A atitude, e depois a qualidade apareceu. Era uma das coisas que faltava à equipa. Estávamos a sofrer, tivemos que dar corda aos sapatos e caminhar para a vitória.""O que mudou no João Félix? Nada, eu também estava a fazer as coisas bem antes de marcar. Há alturas em que os golos não aparecem. Agora estão a chegar e que continue assim. Eu entendo-me bem com o Correa. Estamos a fazer bem as coisas", terminou.