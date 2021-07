João Félix já foi operado

João Félix foi esta sexta-feira operado ao tornozelo direito no Porto pelo professor Niek van Dijk, da Universidade de Amesterdão, sob supervisão dos serviços médicos do Atlético de Madrid, anunciou o clube espanhol em comunicado.





Recorde-se que o internacional português, de 21 anos, andou a jogar com uma fratura no pé desde o mês de dezembro. Sabeque esta foi a conclusão a que chegou a equipa médica que o operou.O jovem jogador queixou-se várias vezes de dores ao departamento clínico do Atlético Madrid e jogou com muitas queixas físicas, mas só agora viu confirmado o diagnóstico que levou à operação e que o fará ficar parado para recuperação entre um a dois meses.