João Félix junta-se ao estágio do Atlético Madrid com guia de marcha na mão

João Félix juntou-se ao estágio de pré-temporada do Atlético Madrid, mas o avançado português já sabe que não vai ficar no plantel dos colchoneros e espera encontrar uma solução para o seu futuro imediato nos próximos dias.Félix, que tem contrado até 2027 com o clube de Madrid, jogou no Chelsea na segunda metade da última época e vê com bons olhos um regresso ao Benfica. Rui Costa está disposto a recebê-lo de braços abertos, mas antes é preciso chegar a um acordo com os espanhóis para o empréstimo.Enquanto a situação não se resolve, Félix vai trabalhar com os restantes jogadores do Atlético Madrid em Los Ángeles de San Rafael, Espanha, onde os comandados de Diego Simeone prepararam a nova temporada.