João Félix marca grande golo pelo At. Madrid e... manda levantar toda a gente

Entrou aos 66' e marcou aos 78': João Félix voltou a sair do banco do Atlético Madrid para mostrar serviço e, este domingo, com um remate de pé esquerdo do lado esquerdo da área do Espanyol fez o golo que valeu o empate aos colchoneros (1-1) Na hora de celebrar, o internacional português fez um gesto para a bancada como que a pedir apoio.