João Félix marca primeiro golo pelo At. Madrid esta época mas não evita derrota: veja o lance

João Félix foi lançado a jogo aos 60 minutos do Cádiz-Atlético Madrid e, após estar envolvido no primeiro golo dos colchoneros, fez o empate a dois golos aos 89', estreando-se a marcar pelo formação espanhola esta época. No entanto, não foi suficiente, visto que o conjunto da casa voltou a fazer balançar as redes adversárias... aos 90'+9.