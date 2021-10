João Félix na mira do Liverpool

João Félix é o mais recente nome apontado ao ataque do Liverpool. De acordo com o portal ‘Fichajes’, os reds pretendem reforçar o setor ofensivo e o atacante português parece ser o eleito de Jurgen Klopp.





O avançado ex-Benfica tem tido algumas dificuldades para se impor no Atlético Madrid, com Diego Simeone a optar muitas vezes por colocar Félix no banco. Porém, depois de recuperar de uma lesão que o afastou várias semanas dos relvados, o jogador de 21 anos parece estar em melhor forma e pronto a ganhar o seu lugar no onze titular dos colchoneros.A elevada quantia que o Atleti pagou pela aquisição do passe do jogador, assim como a esperança no potencial do jovem avançado têm feito com que a equipa madrilena não esteja disposta a prescindir dos seus serviços. Contudo, o portal ‘Fichajes’ garante que no final da época, os colchoneros estarão dispostos a ouvir ofertas pelo português e, caso o valor da propostas lhes interesse, o internacional português pode mesmo vir a rumar à Premier League.O jornal inglês ‘The Sun’ informa que uma proposta a rondar os 68 milhões de euros poderia ser o suficiente para Félix sair de Madrid, valor esse que seria investido na contratação permanente de Antoine Griezmann ao Barcelona.Caso a transferência venha a acontecer, João Félix irá encontrar o também internacional português Diogo Jota, bem como as estrelas dos reds Sadio Mané e Mohamed Salah.