Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Fe´lix (@joaofelix79)

João Félix não joga mais esta temporada por causa da lesão sofrida com o Espanyol. "Infelizmente a notícia não é a que esperava e é com profunda tristeza que me vejo incapaz de ajudar a minha equipa no que falta jogar esta temporada. Agora só posso apoiar o Atleti por fora e trabalhar duro na minha recuperação para voltar mais forte", anunciou nas redes sociais.