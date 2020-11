«João Félix não tem limites, está tocado por uma varinha mágica»

João Félix está num momento de folga fulgurante. O bis frente ao Cadiz, na goleada por 4-0, permitiu ao jovem avançado uma marca de respeito: 6 golos nos últimos 4 jogos ao serviço do Atlético Madrid.





Primeiro de cabeça, depois com um remate de pé direito. O internacional português foi assim decisivo para novo triunfo colchonero."Não tem limites. Está tocado pela varinha mágica e a primeira que teve foi lá para dentro. Um cabeceamento que, apesar de sem guarda-redes, foi difícil. Omnipresente, sabe ser fundamental no ataque colchonero e procura estar sempre em jogo. Está a formar uma grande conexão com Suárez, a quem assistiu para o 3º golo. Faria o quarto ao controlar no peito um grande passe de Correa e defenindo frente a Ledesma o seu 5º golo da Liga. Desmarca-se para receber, baixa para entrar no jogo e abre muitos espaços para os companheiros. Está a converter-se no líder do ataque e já o sabe."- "Não foi tão espetacular como em jogos passados, quiçá porque não teve de liderar tanto a equipa mas deixou o seu selo novamente. Um golo e uma assistência para continuar a ser um dos jogadores que mais desequilibra no futebol europeu. Fechou a partida com um golaço."