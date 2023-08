João Félix no Barcelona depende de Ansu Fati

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O desejo de João Félix rumar ao Barcelona não se afigura nada fácil de concretizar neste mercado pois o técnico dos catalães, Xavi, tem várias opções para os três postos do ataque. De facto, Lewandowski, Raphinha, Ansu Fati, Ferran, Lamine Yamal e Abde dão garantias ao treinador. Mais. À exceção do polaco, os outros cinco jogadores podem ser utilizados em várias posições do setor ofensivo.

Como se não bastassem os 6 jogadores que já estão no plantel, o brasileiro Vitor Roque está contratado e é esperado em dezembro. A esperança de João Félix é que Ansu Fati, descontente por ainda não ter sido titular na Liga, venha a sair do Barcelona abrindo assim espaço para a sua contratação. Jorge Mendes representa ambos os jogadores, sendo peça fulcral no processo. O Benfica continua atento e à espera...