João Félix nomeado para o prémio de melhor jogador da semana na Liga dos Campeões

João Félix figura entre os quatro nomeados ao prémio de melhor jogador da semana na Liga dos Campeões. O internacional português esteve em destaque ao apontar o golo do Atlético Madrid no empate caseiro diante do Manchester United esta quarta-feira e pode ver agora o esforço ser recompensado com a distinção.N'Golo Kanté, do Chelsea, Dani Parejo, do Villarreal, e Noussair Mazroui, do Ajax, também estão na luta ao prémio de melhor jogador da semana na prova milionária.