João Félix, o "dia incrível" pelo Benfica e um 'aviso' sobre Gonçalo Ramos: «Toda a gente vai ver...»

João Félix lembrou, em entrevista ao 'The Athletic', um dos dias "mais incríveis" da sua carreira quando, num Benfica B-Atlético Madrid B, marcou dois golos num triunfo por 4-2. O internacional português, atualmente ao serviço dos colchoneros, não escondeu a admiração por alguns dos grandes nomes da história do futebol, mas destacou... Neymar."Tento sempre divertir-me tanto quanto posso, mas sempre com responsabilidade. Tento fazer com que as pessoas gostem do meu futebol. Os jogos mais importantes são os mais divertidos de jogar, onde posso mostrar mais a minha habilidade", começou por explicar o ex-Benfica, que recordou uma das boas memórias que colecionou ao longo da carreira."Sim, lembro-me do jogo em 2017 [Benfica B-Atlético Madrid B]. Foi um grande dia. Aos 18 minutos já estávamos a vencer 3-0. Isso até nos surpreendeu um pouco. 4-2 foi um grande resultado. Marquei dois golos, portanto foi um dia incrível".Félix contou ainda como o pai o ajudou a tornar-se o jogador que é hoje. "Ele dizia sempre que achava que os melhores golos eram os de cabeça. Acho que salto bem, sempre pratiquei cabeceamentos com ele. Ensinou-me muito: sempre foi o meu maior apoio, o meu treinador pessoal. Continua a ser importante!".Acerca do seu primeiro golo num dérbi, em agosto de 2018 frente ao Sporting, o luso guarda boas recordações desse momento, um dos "dias mais importantes da sua vida". "Foi inacreditável. O estádio estava cheio, cheio. Mesmo agora, quando vou ao Estádio da Luz, toda a gente gosta de me ver, mostram-me muito apoio. Adoro isso".Questionado acerca dos seus ídolos, o avançado luso passou por Kaká, Cristiano Ronaldo e Messi, mas não hesitou em destacar... Neymar. "A forma como joga, como dribla, a maneira como se diverte com a bola. Sempre foi um jogador que gostei muito de ver. Havia jogo que só via graças a ele. Sempre gostei de passar pelos defesas, é uma grande forma de jogar. Quando posso fazê-lo, tento sempre. Os adeptos adoram".Félix deixou ainda muitos elogios a dois antigos colegas de equipa, Pizzi e Gonçalo Ramos, sendo que o último o acompanhou pelas camadas mais jovens das águias. "É muito bom. Quando tiver minutos de forma consistente, toda a gente vai ver o quão bom ele é. Só precisa de jogar o futebol dele, aprender, ouvir, melhorar. Basta ter os pés bem assentes no chão e continuar a trabalhar", rematou.