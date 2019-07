João Félix: o projeto pessoal de Diego Simeone

Não há descanso para João Félix. O avançado português, recentemente contratado ao Benfica por 126 milhões de euros, é o novo ‘menino de ouro’ de Diego Simeone. O treinador dos colchoneros quer tornar o internacional português num dos "melhores e mais completos jogadores de futebol", avança o jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’.Com o difícil objetivo de fazer esquecer Antoine Griezmann, João Félix conta, pelo menos, com os dados estatísticos para fazer crescer a ‘água na boca’ dos adeptos colchoneros. De acordo com o diário espanhol ‘Marca’, os número que João Félix fez, na última temporada, são superiores aos de Griezmann. Ora vejamos, na útlima temporada, o internacional português realizou um total de 43 partidas pelo Benfica, onde registou um total de 33 triunfos e 6 derrotas. Sempre que Félix era lançado de início, os encarnados saíam com um triunfo em 76,74% das vezes. Nesses 43 encontros, o avançado de 19 anos registou um total de 20 golos marcados e onze assistências, uma média de 0,46 golos e 0,25 assistências por partida.Por outro lado, Antoine Griezmann alinhou em 48 partidas pelo Atlético Madrid, na última temporada. O avançado francês somou um total de 21 golos marcados e 10 assistências. Em média, o avançado francês fez 0,44 golos e 0,21 assistências por jogo. Os números falam por si, agora falta João Félix demonstrá-lo em campo.A falta de responsabilidades defensivas que João Félix tinha no Benfica fazem-se notar nas mãos de Diego Simeone e, segundo o ‘Mundo Deportivo’ este tem sido um trabalho que tem sido aprofundado por ‘El Cholo’, de modo a dar a entender ao internacional português a realidade do estilo de jogo da equipa. Não é novidade que o Atlético Madrid é uma equipa muito ‘agressiva defensivamente’, uma equipa muito à imagem de Diego Simeone, imagem essa que o técnico argentino quer que o jovem avançado absorva. A publicação avança ainda que esta lacuna defensiva de João Félix é algo que ‘El Cholo’ quer corrigir prontamente, de modo a ficar… ao seu gosto.