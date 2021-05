João Félix, os elogios de Simeone e... as críticas: «Sei o que jogo e o que consigo fazer»

João Félix comentou esta sexta-feira os elogios de Simeone que, esta semana, sublinhou que as pessoas "nem sabiam o quanto" o internacional português joga.





"Sei o que jogo e o que consigo fazer. Sei do que sou capaz e cabe às pessoas verem. As coisas acabam por surgir naturalmente no campo, nos treinos e nos jogos", afirmou em conferência de imprensa na Seleção Nacional.E prosseguiu: "Se sou mais jogador de equipa? Acho que o talento continua, tem tendência a evoluir".Questionado sobre se as críticas o fizeram crescer, o jogador campeão pelo Atlético Madrid sublinhou: "Como apareci relativamente cedo, desde início começou assim, fui-me habituando e agora já me é indiferente. Claro que as oiço, fico com as que acho que são construtivas e as outras nem ligo".