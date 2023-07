João Félix pára com fadiga muscular

O Atlético Madrid prossegue o estágio de pré-temporada com João Félix a centrar atenções devido à relação tensa com Diego Simeone, isto apesar dos sinais de aproximação dados na 5ª feira. O internacional português não treinou ontem devido a fadiga muscular, mantendo-se a saída como algo inevitável e a merecer atenção do Benfica.

A intenção dos colchoneros é resolver rapidamente a situação de Félix, de preferência antes da digressão asiática que começa no dia 24 deste mês. Só que a missão de Jorge Mendes não se afigura nada fácil já que os espanhóis querem vender o passe do jogador por 100 M€ ou, em alternativa, encontrar um clube que pague 20 M€ pelo empréstimo de uma época – verba que inclui os vencimentos do avançado na íntegra.

Ora, estes valores são incomportáveis para o Benfica, cuja esperança é que não surja qualquer emblema interessado em cobrir as exigências do Atlético Madrid para, mais perto do fecho do mercado, tentar o empréstimo de João Félix em condições mais vantajosas, contando com a vontade do jogador em regressar à Luz. Um desejo, aliás, partilhado por Rui Costa, conforme o próprio presidente assumiu à chegada a Inglaterra.