João Félix pode apanhar suspensão de 12 jogos

Gil Manzano, o árbitro que expulsou João Félix anteontem, explicou no relatório que o avançado do At. Madrid dirigiu-se a ele “com o dedo em riste”, no jogo frente ao Ath. Bilbao. “Quando se dirigia para o túnel do balneário, bateu com o pé numa bola, atirando-a em sinal de desacordo”, explicou. O Código Disciplinar prevê que estes casos podem ser punidos até um mês. No cenário mais grave, o Comité até pode entender que Félix teve uma atitude abusiva para com o árbitro. Nesse caso, a suspensão pode ir entre quatro a... 12 jogos.