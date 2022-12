João Félix pode ser opção na Taça do Rei

Apesar da provável saída do At. Madrid em janeiro, João Félix deverá ser titular pelo At. Madrid no jogo da Taça do Rei frente aos galegos do Arenteiro. O internacional português e Morata são os únicos avançados de raiz à disposição do técnico argentino. A confirmar-se a aposta em Félix, este será, provavelmente, um dos últimos jogos pelo At. Madrid. O cenário de venda foi recentemente assumido por Gil Marín, CEO do clube. “A relação entre Félix e Simeone não é boa. O mais razoável é pensar na saída”, disse o dirigente.