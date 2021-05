João Félix: «Que saudades que tinha de ser campeão»

O At. Madrid garantiu o 11º título do historial após o triunfo, sofrido e tenso (2-1), em Valladolid, na última ronda da liga espanhola e João Félix manifestou nas redes sociais toda a sua felicidade. "Que saudades que tinha de ser campeão", disse o jogador português, que agora terá pela frente o desafio do Euro'2020.





Diego Simeone ‘viu um filme já repetido’ esta época: os colchoneros entraram melhor, mais perigosos, mas não evitaram o sofrimento, sobretudo quando Plano (18’) abriu o marcador para os da casa. Cá fora, centenas de fãs que viajaram de Madrid aguardavam poder celebrar, mas o 1º tempo terminou com um amargo de boca.O At. Madrid entrou mais determinado no 2º tempo e acercou-se da baliza rival: Correa (57’), num momento de inspiração, fez o empate. Aos 63’, João Félix foi lançado em campo e os colchoneros não demoraram a selar a remontada – Suárez apontou o golo do triunfo! Até ao apito final, o Atlético logrou suster as poucas iniciativas atacantes do Valladolid, já com Jota em campo (62’). Para os da casa, foi inevitável o regresso à 2ª liga.A festa foi intensa em tons vermelhos e brancos no Estádio José Zorrilla e na Fonte de Neptuno, em Madrid, mas houve tempo para intensas lágrimas. "No Barcelona menosprezaram-me. Já são muitos anos no futebol, mas este foi o mais sofrido", frisou Suárez no final do jogo."O Atlético abriu-me as portas e teve um grande ano, apesar das dificuldades. Fomos os mais regulares e somos campeões", explicou o avançado. Também Simeone não conteve a emoção. "Estar em primeiro 32 jornadas é enorme. Um agradecimento total aos jogadores, que tiveram a atitude perfeita", lembrou o técnico. Também o ex-colchonero Griezmann mostrou fair play. "Muito feliz pelo Atlético, por El Cholo e pelos adeptos, que merecem." Cerezo, líder do Atlético, esclareceu o futuro. "A renovação de Suárez já está, basta ele querer continuar. El Cholo está decidido a permanecer."Em Valladolid, Futre estava eufórico pelo título. "Em 7 anos, ser duas vezes campeão com Real Madrid e Barcelona é de grande mérito", explicou o comentador CMTV, que não escondeu o sofrimento: "O coração bateu a mil rotações, tive de sair da bancada para ver o jogo na televisão..." *