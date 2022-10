João Félix quer deixar Atlético Madrid: espanhóis revelam encontro com Jorge Mendes

O festejo de João Félix no treino do Atlético Madrid que está a dar que falar nas redes sociais O festejo de João Félix no treino do Atlético Madrid que está a dar que falar nas redes sociais

A situação de João Félix no Atlético Madrid está cada vez mais insustentável e o jogador português já vê na saída do clube espanhol a única via possível, avança a 'Marca'. O jornal espanhol vai mais longe e escreve que já estão a procurar uma solução."O português reuniu-se na noite de quinta-feira com Jorge Mendes num restaurante madrileno para procurar uma saída para a sua complicada situação", escreve esta sexta-feira a 'Marca'.João Félix só disputou 54,4% dos minutos possíveis (588 em 1080) em 2022/23. Nos últimos quatro jogos, nos quais foi sempre suplente, cumpriu somente 29 minutos. Anteontem, frente ao Club Brugge, aqueceu durante quase 30 minutos... e não entrou.Foi a segunda vez, desde que chegou ao Atlético em 2019, que não foi utilizado por opção técnica. A primeira fora a 7 de dezembro de 2021, diante do FC Porto no Dragão. Anteontem, voltou para o banco e, furioso, atirou o colete ao chão. Foi o único jogador que não agradeceu o apoio dos fãs nas bancadas, rumando de imediato ao balneário após o final do jogo. Aí, colocou um ‘gosto’ (posteriormente apagado) numa publicação de uma página do Twitter afeta ao Benfica. "Aqui és respeitado, volta para casa", dizia o ‘post’.A ‘Marca’ adiantou quinta-feira que os colegas de João Félix já começaram a criticar as suas atitudes e esperam que ele liberte o génio... no relvado. Koke, por exemplo, mostrou-se surpreendido ao ver João Félix atirar o colete ao chão.O 'gosto' do luso no Twitter também foi mal recebido pelos pesos pesados. A relação dele com El Cholo foi sempre marcada por altos e baixos, mas nunca esteve tão gelada. "O que mudou para ele ter passado de titular a suplente? Nada! Os colegas com quem compete é que estão melhores do que ele. Toda a frustração que ele sinta é responsabilidade minha, pois não lhe dei a chance de mostrar o seu talento", disse o técnico na terça-feira. E o Atleti? Fez 86 remates à baliza nos últimos cinco jogos e marcou cinco golos. A culpa não é certamente do João...