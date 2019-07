João Félix quer reencontro com o Benfica na Champions: «Quero voltar a casa»

Na apresentação no Wanda Metropolitano como reforço do At. Madrid , João Félix não escondeu a vontade de defrontar o Benfica, clube de onde agora saiu numa transferência verdadeiramente milionária , na Liga dos Campeões."Gostava de defrontar o Benfica na Champions. Quero voltar a casa e sentir o carinho dos adeptos que foram muito bons para mim e dos meus companheiros", afirmou esta segunda-feira.Quanto à despedida do Benfica e de Portugal, Félix referiu que não está a ser fácil: "Foi difícil deixar as pessoas que gosto. Não é fácil sair de Portugal e da minha casa. Recebi várias mensagens dos meus antigos companheiros. Tínhamos uma relação muito especial. Foi um campeonato muito difícil e estivemos sempre todos juntos até ao fim. Terei sempre o apoio dos meus pais e do meu irmão, nunca irei ficar sozinho", referiu."O míster Bruno Lage foi muito especial para mim, foi quem me introduziu na equipa principal e que apostou realmente em mim. Já lhe agradeci imenso"."Quero agradecer ao presidente, à minha família, aos meus pais e ao meu irmão. Estou pronto para dar tudo pelo clube", afirmou o jovem avançado.