João Félix quer sair? David Villa e Santiago Cañizares explicam o que o português deve fazer

A situação de João Félix no Atlético Madrid foi tema de debate num programa de televisão em Espanha, onde estiveram David Villa, antigo avançado espanhol que representou o Atlético Madrid, e Santiago Cañizares, ex-guarda-redes internacional pelo país vizinho. O português não integrou o onze nos últimos quatro jogos dos colchoneros e em Espanha dizem que quer mudar de ares já em janeiro.Mas David Villa aconselha o português, de 22 anos, a ser paciente. "O Atlético tem um grande plantel e não é fácil ser titular lá na frente. O Ángel Correa está a jogar bem, o Antoine Griezmann tem inspiração quando joga e além destes ainda há o Álvaro Morata e o Matheus Cunha. É preciso trabalhar arduamente porque, quando assim é, acabas por ter a tua recompensa", explicou o ex-avançado, de 40 anos.Santiago Cañizares, antigo guarda-redes espanhol, concorda: "O João marcou a diferença no início da época, jogou os primeiros seis encontros da Liga e esteve bem. Aí o Simeone confiou nele. Se agora não confia... Analisemos os restantes. Os restantes estão em boa forma. O Correa e o Griezmann foram os melhores do Atlético frente ao Brugge. O João vai ter de esperar pela sua oportunidade e, quando ela chegar, terá de mostrar que está à altura dos seus companheiros. Como eles também fizeram, à espera que Simeone lhes desse uma oportunidade", explicou o ex-internacional, de 52 anos, também à Movistar.