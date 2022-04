João Félix recebeu prémio de melhor jogador de março da La Liga antes do jogo com o Espanyol

João Félix recebeu o prémio de Melhor Jogador de março da LaLiga Craque #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/v1IDZRh1PE — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 17, 2022

João Félix recebeu este domingo o prémio de melhor jogador de março da Liga espanhola, antes do início do jogo entre Atlético Madrid e Espanyol , da 32.ª jornada do campeonato. Um encontro no qual o internacional português faz parte do onze inicial dos colchoneros.Recorde-se que o avançado do Atlético Madrid se destacou nesse período, com três golos e uma assistência em três jornadas da prova.