João Félix revela conselho que Ronaldo lhe deu antes de um jogo na Liga das Nações

João Félix explicou numa entrevista à revista 'World Soccer' que Cristiano Ronaldo "é um grande capitão" e não escondeu o orgulho de poder partilhar o balneário com o craque da Juventus na Seleção Nacional.





"É um exemplo para toda a gente, para todos os membros da equipa. Não apenas pelo que já conquistou, mas por tudo o que ainda quer ganhar. Foi uma grande influência para mim e para a equipa", explicou o jogador do Atlético Madrid.E como é treinar com CR7? "Ele não exige mais dos outros do que aquilo que exige dele próprio. Ganhou tudo mas ainda exige muito de si. É um grande capitão e está sempre pronto para dar conselhos. Antes de um jogo na Liga das Nações disse-me para ficar calmo e desfrutar do jogo."