João Félix sente-se bem e não pensa sair do Atlético Madrid Extremo português acredita no projeto dos colchoneros e desvaloriza a alegada cobiça do Paris SG





LIBERDADE. João Félix sente que tem asas para voar na equipa de Diego Simeone

• Foto: EPA