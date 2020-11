João Félix sobre o jogo com o Barcelona: «Vai obrigar-nos a correr um pouco mais do que o normal»

O avançado internacional português João Félix admitiu esta quarta-feira que o FC Barcelona fará o Atlético de Madrid "correr um pouco mais do que o normal" no jogo de sábado, da 10.ª jornada da Liga espanhola.

"Todos conhecemos o Barcelona, gosta de ter a posse de bola, de estar muito tempo com a bola. Isso vai obrigar-nos a correr um pouco mais do que o normal, mas vamos fazer o nosso jogo, impor a nossa maneira de jogar para fazermos um grande jogo", disse João Félix.

O jogador, de 21 anos, que saiu do Benfica para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros em julho de 2019, acrescentou ainda, citado pelo seu clube, que estes "são os jogos que todos os futebolistas querem disputar".

"Estes jogos grandes, frente a grandes equipas e bons jogadores", justificou João Félix, acrescentando que o 'Atleti' chega a este jogo "motivado", quando é a única equipa da liga sem derrotas (cinco vitórias e dois empates).

A equipa treinada por Diego Simeone tem menos dois jogos disputados e segue no terceiro lugar, a três pontos da líder Real Sociedad (20 pontos, em nove jogos) e a um do Villarreal (18, também em nove encontros).

Já João Félix atravessa a melhor fase nos 'colchoneros', com sete golos e três assistências em 10 jogos realizados, sete no campeonato e três na Liga dos Campeões, quase os mesmos que obteve em toda a época passada (nove golos e três assistências).

O jogo entre Atlético Madrid e FC Barcelona disputa-se a partir das 20:00 (hora de Lisboa) de sábado, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, sem a presença de adeptos, devido à pandemia da covid-19.

O FC Barcelona, que esta época é treinado pelo holandês Ronald Koeman e que no plantel conta com o também internacional português Trincão, é apenas 10.º classificado, com 11 pontos em sete jornadas, tendo igualmente menos dois jogos realizados.