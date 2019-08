João Félix tem o mundo do futebol a seus pés e até a qualidade de De Ligt é questionada

João Félix eclipsou Ronaldo: veja como reagiu Simeone ao segundo golo do jovem craque João Félix eclipsou Ronaldo: veja como reagiu Simeone ao segundo golo do jovem craque

O Atlético Madrid ainda não iniciou as competições oficiais e João Félix já caiu no goto dos adeptos colchoneros, do seu treinador, dos companheiros de equipa e de todo o mundo do futebol. A exibição fantástica que assinalou frente à Juventus de Cristiano Ronaldo, na International Champions Cup, ainda aumentou mais o reconhecimento mundial do ex-jogador do Benfica, de apenas 19 anos.O avançado foi elogiado um pouco por todo o globo, com vários jornais a exaltarem com os golos do português. Mas também teve direito a mensagem do irmão Hugo Félix no Instagram: "Sem palavras para ti!"Os meios de comunicação espanhóis não pouparam nos elogios a João Félix. O diário desportivo ‘Marca’ escreveu que foi um dia que "ficará na memória dos adeptos do Atlético", o dia em que "João Félix deu o seu primeiro recital com a camisola colchonera". Enquanto o jornal ‘AS’ descreveu- o assim: "Tem tudo, técnica e uma visão de jogo desarmante. Tem verticalidade, inteligência e caráter. Uma pinta tremenda."Já em Itália, a imprensa partiu para as comparações com Cristiano Ronaldo, dizendo que Félix "ofuscou" CR7, e a ‘Gazzetta dello Sport’ escreveu: "João Félix faz Ronaldo e a Juve renderem-se ao Atlético". Mas a plataforma digital Calciomercato foi ainda mais longe, referindo que o avançado luso deixou Matthijs de Ligt e De Sciglio atarantados por diversas ocasiões durante o encontro particular. O site faz a soma dos valores das transferências de João Félix e De Ligt, 201 milhões de euros (126 milhões pelo português e 75 pelo central holandês), mas questiona por onde anda a qualidade do ex- jogador do Ajax, especialmente, comparando com aquilo que Félix tem demonstrado até ao momento: quatro golos e três assistências.A estreia oficial, no campeonato, é frente ao Getafe, no próximo dia 18, e o avançado vai chegar num nível altíssimo.