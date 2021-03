João Félix: «Teria sido incrível jogar ao lado do Rui Costa»

João Félix já teve a oportunidade de jogar ao lado de grandes craques, incluindo Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional, mas na entrevista que deu à 'World Soccer' não escondeu a grande admiração que tem por Rui Costa, antigo internacional português e atual vice-presidente do Benfica.





"É fantástico poder jogar ao lado do Cristiano, Portugal teve tantos bons jogadores de nível mundial, houve muitos que gostei de ver quando era miúdo", começa por dizer o jogador do Atlético Madrid, quando questionado com quem gostaria de jogar."Mas se tivesse de escolher um, penso que seria o Rui Costa. Teria sido incrível, ele tinha um talento muito especial", atirou.