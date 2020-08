João Félix: «Tinha cinco anos quando Agüero jogou no Atlético. É bom bater recordes»

João Félix é o jogador mais jovem da história do Atlético Madrid a marcar na Liga dos Campeões, uma marca que pertenceu a Kun Agüero e que foi tema de conversa na entrevista do internacional português ao jornal Marca desta quarta-feira.





"Atualmente Agüero é um grande jogador, mas quando ele jogou no Atlético Madrid eu tinha apenas cinco anos e não me recordo de nada. É bom bater recordes, todos os jogadores gostam de fazer história e claro que estou muito feliz por fazer parte da história do Atlético e por ter ultrapassado um jogador como o Kun", disse o português questionado sobre se via semelhanças entre o percurso de ambos.João Félix vê Simeone como o treinador certo para o seu crescimento, apesar de muitos terem a opinião que esquema tático do técnico argentino não é o que mais beneficia o português: "Muitas pessoas dizem uma coisa, outras falam outra, mas eu estou aqui para jogar o futebol de Cholo e faço o que ele pede"."Griezmann cresceu muito com Simeone, de tal forma que fez história no clube, se [Simeone] fizer o mesmo comigo, melhor para mim", diz.