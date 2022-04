João Félix trabalha no relvado

João Félix trabalhou ontem pela primeira vez no relvado, dando mais um passo importante no processo de recuperação da lesão no tendão isquiotibial contraída dia 17 no jogo com o Espanyol. Acompanhado por Óscar Pitillas, recuperador físico do Atlético Madrid, o avançado português cumpriu uma série de exercícios, deixando indicações positivas em relação à evolução do problema físico. Por melhor que o processo esteja a correr, o luso só voltará a jogar na próxima época, disso tendo o próprio dado conta nas redes sociais. O Atleti enfrentará hoje o Athletic, devendo Simeone apostar no seguinte onze: Oblak; Llorente, Giménez, Hermoso, Reinildo, Lodi; Herrera, Kondogbia, Carrasco; Griezmann e Suárez.