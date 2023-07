João Félix treina à parte e deve falhar o jogo do Atlético Madrid com o Manchester City

João Félix trabalhou à parte no último treino do Atlético Madrid, antes do particular de amanhã com o Manchester City, na Coreia do Sul.Segundo o jornal 'Marca', o internacional português esteve no relvado, mas acabou por treinar sozinho. Deve falhar o encontro com os citizens.Os colchoneros tinham dado conta que Félix tinha "uma pequena dor" e que estava entregue ao departamento médico.Recorde-se que, apesar de estar integrado no estádio de pré-época da equipa, João Félix não deverá jogar no Atlético Madrid na próxima época. O Benfica está atento à situação.