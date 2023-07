João Félix integra a digressão de pré-época do Atlético Madrid

? ¡Última llamada para los pasajeros con destino #AtletiSummerTour! ? pic.twitter.com/MR58JSqDEh — Atlético de Madrid (@Atleti) July 24, 2023

João Félix faz parte da lista de jogadores escolhidos por Diego Simeone para integrar a digressão de pré-temporada do Atlético Madrid. Apesar das dúvidas em torno do futuro do internacional português, este continuará ao serviço dos colchoneros e rumará à Coreia do Sul (e posteriormente EUA e México, os outros países deste 'tour').A CMTV revelou que o avançado não integrou a reta final do treino desta segunda-feira, desconhecendo-se os motivos para essa ausência. No entanto, Félix acabou por seguir no autocarro com a equipa, que irá agora viajar para a Ásia.A televisão do Correio da Manhã, presente em Madrid, questionou Félix e Diego Simeone sobre o futuro do futebolista e o Benfica mas ambos optaram por nada dizer.