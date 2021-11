João Félix volta a lesionar-se: sofre traumatismo e abandona treino do At. Madrid

@joaofelix70 sufre una lesión muscular postraumática con edema miofascial en el gemelo interno. Comenzará desde hoy mismo trabajo de fisioterapia y entrenamiento individualizado de readaptación.



João Félix volta a lesionar-se. Após ter estado ao serviço da Seleção Nacional, o avançado português abandonou o treino de quarta-feira do Atlético Madrid devido a um traumatismo, informou esta quinta-feira o clube espanhol.Em comunicado, o Atlético não revela qual o tempo previsto de paragem, mas adianta que João Félix vai hoje inicar fisioterapia e trabalho individual de recuperação. "Depois de ser submetido a exames na Clínica da Universidade de Navarra, o nosso avançado sofreu uma lesão muscular pós-traumática com edema miofascial no gémeo interno", adianta a nota no site oficial dos colchoneros.O avançado poderá assim falhar os próximos dois jogos do Atlético: sábado diante do Osasuna e na quarta-feira, na receção ao AC Milan, para a Champions, em jogo do grupo do FC Porto.Recorde-se que João Félix já havia estado lesionado no início da temporada, com um fratura do tornozelo, que deixou o camisola 7 do Atlético Fora dos relvados entre julho e setembro.