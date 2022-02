João Félix volta aos golos e sossega críticos: «Estou sempre tranquilo»

João Félix comemorou o centésimo jogo ao serviço do Atlético Madrid com uma exibição em cheio. Marcou um golo e fez uma assistência no triunfo (3-0) sobre o Osasuna, tornando-se fulcral para afugentar a crise e desapertar o nó que ameaçava asfixiar Simeone. No final do encontro, o internacional português não escondeu a satisfação."Estamos todos felizes. Vínhamos de um jogo muito mau mas invertemos a situação. O balneário está unido! Estamos todos juntos em busca dos objetivos, temos melhorado! Estou sempre tranquilo, trabalho sempre no máximo para conseguir ajudar a equipa", disse.Simeone não deixou de o elogiar: "O João e o Suárez fizeram um grande trabalho em prol da união da equipa. O passe do João para o golo do Suárez é fantástico!"