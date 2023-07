João Félix voltou a treinar com a equipa

João Félix regressou esta segunda-feira aos trabalhos do Atlético Madrid. O avançado internacional português vinha a treinar à margem do grupo para recuperar de alguma fadiga muscular acumulada, impedimento que ao que tudo indica está agora ultrapassado.

De acordo com o jornal espanhol 'AS', o criativo luso esteve durante a sessão da manhã na companhia de um dos fisioterapeutas do clube, tendo-se juntado ao restante grupo de trabalho na sessão da tarde.





Recorde-se que João Félix poderá estar de saída do Atlético Madrid neste mercado de transferências e que, tal comoadiantou em tempo oportuno, o Benfica é uma das equipas que está a tentar a contratação do craque português formado no Seixal e que no verão de 2019 rendeu 126 milhões de euros aos cofres das águias.