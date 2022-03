Jogo mal tinha começado e João Félix já estava a marcar: o golo que abriu o marcador frente ao Betis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apenas 74 segundos após o apito inicial do Bétis-Atlético Madrid , João Félix fez balançar as redes da equipa da casa, deixando os colchoneros em vantagem bem cedo na partida. Foi o terceiro golo do internacional português nos últimos quatro jogos pela equipa da capital espanhola.