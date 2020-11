Jonas rendido ao "talento" de João Félix: «Portugal ficou pequeno para ele»

A passagem de Jonas pelo Benfica foi marcante, ao ponto de muitos já nem se recordarem que o avançado chegou à Luz com uma bagagem bem grande. Cumpriu quatro épocas no Valencia, antes de vestir a camisola dos encarnados. E após a goleada do Valencia (4-1) frente ao Real Madrid, Jonas esteve à conversa com a ‘Marca’. O assunto inevitável foi João Félix, com quem coincidiu na última época da carreira (2018/19).

“Tentei ser um pai para João Félix no Benfica. Desde o início que ele se destacava. Trago-o sempre no coração. Portugal ficou pequeno para ele, sempre teve muito talento”, lembrou o avançado brasileiro.

João Félix vive em estado de graça na capital espanhola. Soma sete golos e três assistências nos dez primeiros jogos. É o segundo melhor marcador da La Liga com cinco golos e o principal artilheiro do Atlético Madrid, à frente de Luis Suárez. Números que fazem esquecer uma primeira temporada menos conseguida. “Estou certo que vai triunfar no Atlético Madrid”, referiu Jonas, de 36 anos. “No Benfica ele também teve o seu período de adaptação e esteve sem jogar”, lembrou.

O jovem leva seis golos nos últimos quatro jogos. Começou por bisar frente ao Salzburgo, triunfo (3-2) que rendeu 2,7 milhões aos cofres do ‘Atleti’. Repetiu a proeza diante do Osasuna com mais dois golos, antes de ficar em branco diante do Lokomotiv. E no sábado, mais um bis, desta feita contra o Cádiz.

Seguem-se agora os compromissos para as seleções nacionais, em que se espera que o jovem prodígio continue de pé quente. Dia 21 de novembro, há teste de fogo na La Liga, com a receção dos colchoneros ao Barcelona.