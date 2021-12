Jornal espanhol diz que João Félix pode deixar o Atlético Madrid já em janeiro

O jornal espanhol 'As' avança esta terça-feira que João Félix pode estar de saída do Atlético Madrid. O jornal explica que pessoas próximas do jogador estudam várias opções de mercado no sentido de tentar convencer os colchoneros a deixá-lo partir já no mercado de inverno.Adianta o desportivo de Madrid que o internacional português, por quem o Atlético Madrid pagou 127 milhões de euros ao Benfica, não encaixou no estilo de jogo de Diego Simeone, pelo que não conseguiu de uma forma geral mostrar as suas melhores características no Wanda Metropolitano.Eleito Golden Boy em 2019, o avançado era visto há três anos como um possível vencedor da Bola de Ouro, mas está longe de integrar os primeiros lugares da lista. Além das dificuldades para se adaptar ao esquema tático do treinador argentino, Félix foi muito fustigado por lesões nas últimas três épocas.O 'As' adianta também que o clube não planeia vender João Félix por valores muito inferiores àqueles que pagou por ele. A venda poderia, no entanto, ser tida em conta se o clube não conseguir passar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.